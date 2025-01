Rebecca Simms, influenciadora de gastronomia, morre aos 39 anos

A influenciadora de lifestyle e gastronomia Rebecca Wylie Simms morreu aos 39 anos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (20), nas redes sociais, por Sarah, irmã dela. Rebecca teria feito uma cirurgia e sofrido complicações no procedimento, que não foi revelado.

Rebecca morava em Los Angeles, nos Estados Unidos. No texto publicado no Instagram, Sarah contou que sua irmã sofreu "uma trágica complicação cirúrgica" na semana passada. "Essa perda é imensurável, e nossos corações estão completamente despedaçados", declarou.

As duas eram donas de uma loja de queijos em LA. "Pedimos sua paciência e compreensão enquanto enfrentamos este momento extremamente doloroso", completou Sarah

Rebecca Simms era casada e deixa duas filhas. Em recente post, ela comemorou o início de 2025 e compartilhou fotos de seus filhos na praia. "Meu desejo para 2025: que possamos lembrar de acordar e dançar. Ouvir mais. Permanecer mais. Fazer da gratidão nossa estética. Seja duro com os problemas e suave com as pessoas. Pegue o telefone. Suje as mãos. Envie mais cartas. Compre aquele chapéu. Cante mais alto. Renda-se às surpresas. Vá devagar. Siga o que faz você sentir. Fique surpreso com tudo isso", disse na ocasião.