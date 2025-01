Joselma se revolta com queridômetro, e sister sugere trollagem no BBB 25

Joselma, 54, ficou revoltada ao descobrir que recebeu uma planta no queridômetro desta terça-feira (21).

O que aconteceu

Assim que o queridômetro foi liberado para os jogadores, a sogra de Guilherme ficou indignada ao descobrir que alguém deu planta para ela. "Eu tô revoltada! Agora eu vou ser uma planta nesta p**ra mesmo", afirmou.

Na cozinha, a sister tentou descobrir quem foi o responsável por lhe dar o emoji. "Gabriel me deu a planta? [...] Eu sou aquela planta comigo-ninguém-pode. [...] Eu queria saber quem foi?".

A Delma revoltada porque deram planta pra ela no Queridômetro.



Reprodução/Globo



Sogra e Genro #DELMAeGUI no #BBB25 pic.twitter.com/8N6oVf7bYL -- Joselma (Delma) dos Santos (@delmadossantos_) January 21, 2025

Enquanto isso, no quarto fantástico, Gabriel e Maike caíram na risada por conta da reação de Joselma. "Não fica muito perto de mim não, te dichavo e te fumo toda! [?] Quero ver a Dona Delma depois. Engraçada, velho...", brincou o promotor de eventos. "Sua plantaaa! É planta mesmo. Plantinha, que planta você é, Dona Delma?", complementou o representante comercial.

Ao entrar no cômodo, Arleane admitiu que também cogitou dar planta para Joselma, além de sugerir uma trollagem. "Amanhã bora dar [planta]? Umas quatro, cinco para ela. Vai meter o louco, ela vai ficar muito doida. Acho que a gente pode combinar com todo mundo, 24 plantas para ela".

Curtindo a ideia, Gabriel afirmou que eles deveriam conversar com toda a casa para participarem da brincadeira, e Raíssa complementou: "A gente avisa até ao Gui, todo mundo vai dar planta para a dona Joselma amanhã".

