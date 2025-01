Garth Hudson, último membro do grupo de rock The Band, morre aos 87 anos

Por Matthew Lewis

(Reuters) - Garth Hudson, um organista e multi-instrumentista cuja magia aprimorou algumas das músicas mais conhecidas do grupo de rock The Band dos anos 1960 e 1970, como "Up on Cripple Creek", "Chest Fever" e "Ophelia", morreu nesta terça-feira, aos 87 anos, segundo a agência de notícias Canadian Press, que citou seu amigo Jan Haust.

Hudson, um canadense que morreu em Woodstock, Nova York, onde morava há anos, foi aclamado como um dos maiores tecladistas do rock. Ele também tocava saxofone, acordeão e outros instrumentos.

Hudson foi o último membro sobrevivente da banda após o guitarrista e compositor Robbie Robertson morrer em 9 de agosto de 2023.

"O órgão Lowrey de Hudson, do qual ele conseguia extrair uma variedade de sons, do gospel ao clássico, era a peça central do som da banda", escreveu Erik Hage, no site allmusic.com.

Como disse o baterista da banda, Levon Helm, Hudson era "a alma e o principal gênio da nossa banda".

Hudson era o membro mais velho da banda e o único que não cantava. Com sua barba espessa, testa alta e presença de urso, talvez fosse o integrante mais reconhecível do grupo. No palco, ele se apresentava como um cientista louco nos teclados, intensamente concentrado, conjurando solos sinuosos com notas e toques musicais atemporais.

A banda, formada por quatro canadenses e um norte-americano, existiu de 1960 a 1976. Eles foram incluídos no Hall da Fama do Rock & Roll em 1994. Seus dois primeiros álbuns, de 1968 e 1969, são considerados entre os maiores da história do rock. O grupo recebeu influências do folk, do blues, do country e do soul e foi pioneiro do que hoje é chamado de música Americana. Eles formaram uma associação influente com Bob Dylan em meados da década de 1960. Durante a maior parte da carreira, a banda se estabeleceu em Woodstock, Nova York.

