BBB 25: Vitória Strada fala sobre planos de engravidar e confessa ter medo

Vitória Strada falou sobre gravidez em uma conversa com Diogo nesta terça-feira (21) no BBB 25.

O que aconteceu

Ela estava na área externa da casa, enquanto os brothers participavam de uma ação. Eles ganharam um almoço da produção, que teve até uma participação especial de Gil do Vigor.

Diogo perguntou se Vitória tinha planos de engravidar. Na hora, ela estava olhando a própria barriga no espelho, dizendo que havia comido demais.

A atriz, que namora o também ator Daniel Rocha, falou sobre seus planos. "Não sei. Não decidi ainda, sabia? Não sei. Tenho muito medo. É muita responsabilidade".

Diogo sugeriu que Vitória congelasse seus óvulos. Ela contou que já considerou. ""Eu quero fazer isso. Estou com 28 (anos). A partir do ano que vem vou começar a ver isso", disse."Eu quero muito ter um cachorro".