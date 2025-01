Atriz é dada como desaparecida após ligação e perda de dois voos; entenda

A atriz e estrela de reality show Natalie DiDonato, 44, foi dada como desaparecida pela polícia dos EUA.

O que aconteceu

Ela ficou quatro dias sem dar sinal de vida. As informações foram divulgadas pelo TMZ nesta terça-feira (21).

As autoridades confirmaram ao veículo que Natalie foi incluída nesta manhã no relatório de pessoas desaparecidas em Las Vegas. Os familiares da artista estão preocupados, pois fizeram contato com ela pela última vez há sete dias.

A atriz, que mora na Flórida, estava na Filadélfia e teria perdido um voo para casa em 5 de janeiro. Denise Fuoco, mãe dela, contou ter feito uma ligação de vídeo com a filha há exatamente uma semana.

De acordo com Denise, elas tiveram uma breve conversa, e, Natalie desligou o telefone às pressas sem dizer onde estava, apenas dizendo que precisava ir. Denise ainda descreveu o comportamento dela como "nervosa e angustiada".

Em seguida, a mãe decidiu retornar a ligação para os dois celulares de Natalie, porém, sem sucesso. Ela também tentou contato várias vezes nos dias seguintes e não conseguiu; então, decidiu acionar a polícia da Filadélfia.

Depois, Denise recebeu uma atualização vinda de um amigo de Natalie, de nome Ben. Ele revelou para Denise que ela estava em Las Vegas e entrou em contato com ele para pedir ajuda para voltar para sua casa, na Flórida.

A mãe disse que o rapaz alegou que Natalie o contatou quatro dias atrás pelo WhatsApp, onde ela parecia angustiada. A atriz ainda teria pedido dinheiro a ele para uma passagem aérea.

Ben, então, comprou uma passagem para Natalie, mas, ao que tudo indica, ela não pegou o voo. Após as declarações do amigo, um boletim de ocorrência também foi feito em Los Angeles, na Califórnia.