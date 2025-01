'Sempre acha que está certa', Camilla diz ao criticar Thamiris no BBB 25

Camilla, 34, demonstrou descontentamento na relação com Thamiris, 33, dentro do confinamento do BBB 25.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Vitória Strada e Daniele Hypolito, na tarde desta segunda-feira (20), a trancista desabafou sobre sua relação com Thamiris. Mesmo sendo uma dupla dentro do programa, as irmãs enfrentam um problema de convivência.

Após protagonizarem alguns desentendimentos na casa, Camilla afirmou que sempre escuta os apontamentos da irmã — que não faz o mesmo. "Tudo que a Thamiris fala comigo eu procuro ouvir, tudo que ela pede pra fazer eu faço. Ela sempre acha que ela está certa. Isso tem 33 anos. Não é de agora da casa, é da vida".

Ainda de acordo com a sister, as duas chegaram a falar sobre o assunto antes do confinamento. "A gente teve essa conversa antes de entrar. Nós duas somos muito parecidas, só que nessa questão de uma ouvir a outra ela é péssima. Eu nunca me sinto escutada", desabafou.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas