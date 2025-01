Leão: Carlinhos Maia não tem o direito de ser tão ignorante

A discussão de Carlinhos Maia com dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, movimentou as redes sociais durante o fim de semana e foi um dos temas do Splash Show desta segunda-feira (20).

Uma entrevista do influenciador foi ao ar no Domingão com Huck, e na gravação dona Déa se emocionou com a fala de Carlinhos sobre sua mãe. No entanto, depois do programa ser exibido, ela criticou uma fala dele sobre a cantora Liniker. Na ocasião, ele errou o pronome da artista, e foi acusado de transfobia.

Carlinhos respondeu dizendo que acolhe pessoas LGBTQIA+ em sua própria casa, dando "oportunidades reais" para elas.

Essa coisa de: 'não sou homofóbico, tenho até amigos gays, não sou racista, tenho até amigos pretos', não serve de nada. É um discurso vazio, que não acrescenta, não ajuda a população

Yas Fiorelo

A apresentadora do programa reforça que não tem nenhuma justificativa para explicar o fato de uma pessoa tão famosa e reconhecida como o Carlinhos seguir com um discurso de "ser uma pessoa ignorante". "A gente entende isso, mas esse tempo já passou". Leão Lobo concorda.

Ele não me representa (…) Ele não o direito mais de ser ignorante. É rico, é tudo (…) Respeito é bom e todo mundo gosta, não adianta colocar a culpa na ignorância

Leão Lobo

