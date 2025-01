K-pop: IVE retorna com single, Babymonster com MV, Junji Ito e ZB1

Chegou a hora do tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no WhatsApp para ficar sempre por dentro de tudo e, também, recebe a nossa Newsletter semanal com novidades sobre música, dramas e lançamentos.

J-Hope respondeu uma fã brasileira no Weverse, que estava triste, pois a turnê não passará por aqui. Ele disse que se puder, vem. Há esperanças!

O JHOPE É DO BRASIL, LIBEREM O HOMEM PRA VIM PARA A SEGUNDA CASA DELE pic.twitter.com/4zLmCA7GcV -- ???? bts year! (@btsmagico) January 11, 2025

Zhang Hao (ZB1) é capa da Super Elle China de janeiro.

250115 SuperELLE Weibo Update(1/5)



About HAO

He is a radiant idol on stage. On the final night of BOYS PLANET, after a long and arduous journey through both flowers and thorns, he was crowned as the first Chinese person to debut as the No. 1 winner in the history of Korean? pic.twitter.com/HhRxUUga3H -- ZHANG HAO CHINA (@ZhangHaoBar0725) January 15, 2025

Dia 20 de janeiro, GOT7 retorna com o novo disco, "Winter Heptagon". O álbum terá nove faixas.

O novo girl group da SM terá 8 integrantes, se chamará Hearts2Hearts e vai debutar em fevereiro.

SM Entertainment's new girl group will reportedly be called Hearts2Hearts.https://t.co/qNBXGQmfdc pic.twitter.com/aGM28DMdW9 -- Kpop Charts (@kchartsmaster) January 12, 2025

Saíram as fotos conceito de "Flip it, Kick it", disco de début dos Kickflip, que vai ser lançado dia 20. O novo boy group da JYP tem sete membros, nascidos entre 2004 e 2007.

IVE retornou em grande estilo com "Rebel Heart". A música é o pré release do disco IVE Empathy, que será lançado em fevereiro.

Em 14 de fevereiro, Jisoo (Blackpink) retorna como solista!

O ano 2025 marca o retorno do BTS e do disco "The Most Beautiful Moment in Life pt.1". Leia a nossa Newsletter sobre esse marco na carreira do grupo aqui.

Dia 21 de janeiro será lançado "HER", o primeiro disco solo da Minnie do (G)I-DLE.

Comeback japonês do ZB1 com "Now or Never".

Parceria inusitada e inédita: o famoso artista japonês de horror Junji Ito fez a capa do novo single do ZB1, "Doctor!Doctor!". Uma parceria de peso!

Ainda teve o comeback de ONEUS com "IKUK".

Bangchan (Stray Kids) é o novo embaixador da marca italiana Fendi.

"I felt an immediate connection to Fendi with its creative and fun spirit, it is my honour to join the Fendi family in its 100th anniversary year, which makes it even more special." - Bang Chan



This partnership marks an exciting new chapter for both #Fendi and #BangChan,? pic.twitter.com/JjXVwpmLb5 -- Fendi (@Fendi) January 17, 2025

Babymonster lançou o MV para a música "Really Like You". Fofas!

