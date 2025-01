Irmã de Gracyanne lembra bastidores com filha de Belo: 'Sobrava pra mim'

Giovanna, irmã e par de Gracyanne Barbosa no BBB 25 (Globo), deu detalhes nesta segunda-feira (20) sobre sua relação com uma das filhas de Belo, sem expor nomes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na cozinha, a sister confessou para Camilla, Thamiris, Delma, Guilherme e Mateus que tinha uma relação próxima com a filha de seu ex-cunhado, Belo. O cantor e Gracyanne estiveram juntos por 16 anos e se separaram em 2024. Belo tem quatro filhos, sendo três mulheres.

Quem dava trabalho em relação a namorado era a filha do meio do Belo. E sobrava tudo para mim, porque eu era parceira dela e queria ocultar o que ela fazia Giovanna

Segundo Giovanna, Belo a "pressionava" para saber informações sobre a filha, uma vez que sabia que as duas eram próximas. "Ele vinha em mim: 'Onde ela está? O que ela está fazendo? Se você não me contar, vai sobrar para você'", afirmou. "Aí, ela picotava minhas roupas para eu não ter o que fazer. Apertava meu perfume para gastar. Aprontava comigo, e eu gostava dela. Não queria ter de entregá-la".