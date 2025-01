'É do SBT': Tiago Leifert faz 1ª aparição ao vivo na TV de Silvio Santos

Tiago Leifert fez a primeira aparição ao vivo no SBT ao lado de Cesar Filho durante o SBT Brasil desta segunda-feira (20). Ele foi contratado pela TV de Silvio Santos e estreia nas transmissões esportivas amanhã (21).

O que aconteceu

Cesar Filho deu as boas-vindas ao ex-apresentador da Globo: "Tiago Leifert é do SBT, estreia amanhã e está aqui junto comigo. Tiago, você não sabe a alegria que eu tenho de te receber aqui, de ter você fazendo parte do nosso time, sou seu fã e admirador há muito tempo", confessou o âncora do SBT Brasil.

"Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a você Cesar que foi fundamental para que eu estivesse aqui, você me deu uma força imensa", agradeceu Leifert.

Tiago acabou falando brevemente sobre o possível retorno de Neymar ao Santos: "Se ele decidir voltar para o Santos, vai ser uma decisão emocional. (...) Mas eu tô torcendo demais, pelo amor de Deus se o Neymar voltar para o Brasil, você tá louco?!".

Em sua conta no Instagram, o apresentador escreveu sobre a chegada na emissora dos Abravanel: "De uniforme novo. Vida nova nesta terça-feira 16:45. Benfica x Barcelona na UEFA Champions League ao vivo no SBT".

"Bora, Titi", comentou Boninho no post de Tiago Leifert. O ex-Big Boss do BBB também deixou diversas palminhas na publicação.