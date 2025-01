BBB 25: aliados do Quarto Nordeste discutem após formação do Paredão

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após a formação do primeiro Paredão do BBB 25 (Globo), integrantes do Quarto Nordeste discutem.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Vitória Strada, Mateus, Camilla, Thamiris e Giovanna se juntaram no cômodo para falar sobre a formação da berlinda.

A atriz diz que Diogo Almeida quer conversar com ela e pergunta o que deve fazer caso ele a questione sobre o voto da noite. "Não fala nada, não fala nada. Ninguém tem que saber o voto de ninguém", avaliaram Mateus e Thamiris.

Giovanna, no entanto, se preocupa. "Mas se ele perguntar: 'Você votou em mim?'. Eu vou mentir?", perguntou a dupla de Gracyanne Barbosa.

Não é sobre mentir, amiga. Eu vou falar para ele: 'Diogo, sinto muito, mas sobre meu jogo, você é não é um aliado meu'. A gente não é obrigado a abrir o jogo. A gente tem que respeitar a pessoa que a gente está jogando , concluiu Thamiris.

Mais tarde, as trancistas alertam Vitória e Mateus sobre a reação após vencerem o Bate e Volta. "Todo mundo fica incomodado com vocês. Você é artista, sabe brincar", disparou Thamiris.

Camilla concordou com a irmã. "Eu fiquei desesperada, porque vocês estão muito felizes, só que vocês não respeitarma eles", avaliou.

Vitória, por sua vez, discordou da dupla. "Quando a gente ganhou a prova, não acho que tínhamos que ter ficado menos felizes", rebateu.

Por fim, Thamiris instruiu a aliada. "Eu não mudaria seu jeito, mas eu daria uma segurada na frente de todo mundo nesses momentos", declarou.