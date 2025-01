Cantor sertanejo Rodolfo Favero morre aos 33 anos: 'Voz bruta'

Morreu o cantor Rodolfo Favero, aos 33 anos. A confirmação da morte foi compartilhada por meio do perfil oficial do artista no Instagram.

O que aconteceu

Na noite deste último sábado (18), a equipe do cantor compartilhou a nota de pesar nas redes sociais. "É com pesar que comunico o falecimento de Rodolfo Faveiro", se limitaram a escrever.

Ele estava internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto desde quinta-feira e, segundo a assessoria do cantor, ele sofreu uma parada cardíaca. Morador de Guaratiba, o músico era muito conhecido na região.

Conhecido como "a voz bruta do sertanejo", Rodolfo fez sua última apresentação no último domingo (12). Entre algumas de suas músicas, estavam "Jeito de Caboclo", "Namorada Raiz" e "Seguindo Seus Passo".