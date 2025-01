Diego tem crise de riso durante desabafo de Daniele no BBB 25: 'Desculpa'

Na madrugada de domingo, em um papo na área externa do BBB 25 (Globo), Diego Hypolito teve um crise de riso enquanto a irmã, Daniele, desabafava sobre o jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Daniele contou ao irmão que não sente uma abertura com os outros brothers da casa. "Ninguém se interessou ou veio perguntar sobre a minha vida do jeito que eu perguntava da vida dos outros. Eu vou atrás das pessoas, mas elas não me procuram para nada."

Diego começou a rir e justificou. "Eu não quero rir, desculpa! Me deu um ataque de riso! Não estou rindo de propósito!"

Daniele rebateu o irmão e disse que estava em um momento sensível. "Eu sinto algo muito parecido com o que já aconteceu comigo do lado de fora."

O ginasta, no entanto, seguiu rindo descontroladamente. Dani levantou do gramado e disse que em outro momento eles conversariam.

Em meio aos risos, Diego tentou se explicar. "Eu não estou rindo de propósito, perdão Deus! Dani, volta aqui! Desculpa, eu prometo não rir mais!"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas