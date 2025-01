'Tentamos evitar estreia sem a devida reparação': a pedra no sapato de Mion

O filme "MMA - Meu Melhor Amigo", que estreou na quinta-feira (16), enfrenta uma batalha judicial fora dos cinemas. O apresentador Marcos Mion e a produtora Formata estão sendo processados pela cineasta Camila Rizzo. Ela alega que o longa plagiou o curta "Headway".

Advogada Rosana Alcântara, que representa Rizzo, conversou com Splash. Ela afirma que Mion e a empresária dele demonstraram interesse pelo projeto, em 2018, por meio de troca de mensagens anexadas à ação.



O próprio Mion e a empresária dele fizeram contato com ela [Camila] e se interessaram em adquirir todo o material de pesquisa. Ela disse que era um trabalho de conclusão e não tinha interesse, naquele momento, em vender para eles. Ela tinha interesse em poder atuar junto, trabalhar de alguma forma.

Cineasta pede indenização por danos materiais e morais, retratação pública e proibição do uso de elementos de sua obra. O mérito do processo ainda não foi analisado pela Justiça de São Paulo, que negou tutela de urgência para suspender a exibição do filme.

Eu fiz contato com a Formata, com o representante legal dele [Mion]. Tentamos fazer um acordo no sentido de reconhecimento, porque se trata somente disso, de reconhecimento de direito autoral. E, inicialmente, me disseram que fariam uma proposta, mas nunca foi feita. Não tivemos outra alternativa, senão recorrer ao judiciário paulista.

Mion mostra interesse por projeto em que é acusado de plágio Imagem: Divulgação/MMA ? Meu Melhor Amigo

Advogada argumenta ter todas as provas de que Mion e a empresária tiveram acesso ao conteúdo do projeto. "Tentamos evitar que a estreia acontecesse sem a devida reparação de reconhecimento de direitos. Não foi possível pelo prazo, pelos tempos, pelas mecânicas de como funciona o judiciário no Brasil."

Procurado pela reportagem, Mion negou a acusação de plágio. "Uma acusação feita na imprensa, infelizmente, ocupou um espaço que eu gostaria que fosse dedicado a essa história tão importante que não faz parte apenas da minha vida, mas de um processo de conscientização urgente da sociedade sobre a causa do autismo."

Ele afirma que continuará provando que as acusações não têm fundamento e que se trata de um filme original. "Por isso, sigo investindo meu tempo e minha energia a esse filme que é um sonho realizado e que apesar de ser uma ficção é uma realidade onde eu e minha família nos reconhecemos a todo o tempo."

Disney, distribuidora do longa, enviou uma nota oficial a Splash. "Estamos cientes da situação e acompanhando de perto. Reforçamos nosso compromisso com a transparência e o respeito a todos os envolvidos, preservando a integridade do projeto e das pessoas associadas a ele. Seguimos comprometidos com a divulgação do projeto, que reflete o esforço e a dedicação de uma grande equipe para com a sua produção e lançamento".

Formata não retornou contato. O espaço segue aberto.