Mariana Goldfarb reflete sobre idade: 'Não trocaria meus 33 pelos meus 20'

Mariana Goldfarb, 33, refletiu sobre a sua idade enquanto se maquiava no carro na tarde deste sábado (18).

O que aconteceu

No desabafo, a influenciadora disse que muitas pessoas costumam falar que sentem saudade dos seus 20 e poucos anos. "Não tenho saudade, gente. Acho tão bom amadurecer. É tão bom não sentir mais aquelas emoções, daquele jeito que era meio descontrolado, sem saber direito o que estava sentindo."

Ter maturidade para discernir o que é bom, o que não é. A gente vai ficando com preguiça de se colocar em situação que antes a gente se colocava. [...] A maturidade vem, claro que com a idade também, mas não adianta só a idade se você não tiver a vontade do crescimento Mariana Goldfarb

Mariana também analisou o seu momento atual. "Não trocaria meus 33 anos pelos meus 20, nem a pau. Era muito insegura, imatura, muito mais ansiosa. Não conseguia identificar direito os meus sentimentos. Tô amando amadurecer e envelhecer."

A influenciadora ainda criticou as pessoas que têm resistência com a aceitação da idade. "Por isso pra mim o que é muito broxante são pessoas eterno Peter Pan. Pessoas que vivem na eterna negação do crescimento. E não enxergam que, entra ano, sai ano, continua igual."