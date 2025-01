BBB 25: 'É todo montado, por isso não tem grupo', diz Gracy sobre brother

Gracyanne Barbosa analisou a estratégia de jogo de Diogo Almeida no BBB 25 (Globo) e afirmou que o ator é "todo montado".

O que aconteceu

Em um papo com Giovanna, Vitória e Matheus na academia, Gracyanne disse acreditar que as pautas trazidas por Diogo são montadas. "Olha as cores das roupas que ele usa a depender da dinâmica."

A musa fitness comentou que a estratégia do ator é não ter grupo. "Ele fica com a gente, com os outros... Mas não estou falando que é ruim não, acho ótimo. Ele não escolheu um lado, nem sei em quem ele vota."

Após a primeira festa do BBB, Diogo, que é um dos alvos dos líderes Aline e Vinícius, afirmou para Maike que pretende mudar a sua postura na casa. "Vai ser divertido, porque eu não tenho problema nenhum em falar o que eu penso."

