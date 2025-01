Vencedores do 'lhados com a Sogra' revelam status do relacionamento

Camila e Miguel, da família Kashiura, foram os campeões da segunda temporada de "Ilhados com a Sogra" (Netflix) e revelaram que não estão mais juntos.

O que aconteceu

Desde a exibição do programa, os fãs do reality questionavam qual seria o status do relacionamento. Camila publicou um vídeo nas redes sociais confirmando o término.

Ela desabafou afirmando que estava recebendo ataques na internet e se sentiu pressionada para falar sobre o assunto, mas ainda não estava pronta. "Não foi marketing e eu nunca vou fazer de um relacionamento meu marketing aqui na internet. Tudo o que aconteceu foi para me preservar, foi para tentar curar coisas que estão muito machucadas".

Camila disse que eles não estão mais juntos e contou que o programa foi gravado há mais de 1 ano. "Não, eu e o Miguel não estamos mais juntos. Nada do que vocês já viram sobre a gente foi mentira, foi tudo muito verdadeiro e sincero. Teve e tem muito amor, carinho, respeito, mas a vida é difícil, casamentos são difíceis".

Eles já estavam enfrentando alguns problemas no relacionamento antes mesmo do reality. "A gente foi morar junto no primeiro dia que a gente se conheceu, então a gente não teve fase de namoro, de se conhecer, não teve essa fase de processar as diferenças, não teve isso, a gente foi lidando com tudo ao mesmo tempo, com paixão, com amor, vontade de estar juntos, com briga, com personalidade diferente, com diferenças".

Camila explicou que eles se separaram em novembro do ano passado. Eles decidiram não se manifestar enquanto não tivessem uma decisão sobre tudo, mas se sentiram forçados a se pronunciar.

Camila pediu que os fãs não especulem os motivos do término e afirmou que nada grave aconteceu.