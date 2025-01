Reviravolta emocionante na vida de Chico movimenta 'Volta por Cima'

No capítulo desta sexta-feira (17) de "Volta por Cima" (Globo), as desavenças entre Jão (Fabrício Boliveira), Madá (Jessica Ellen), Ana Lúcia (Iara Jamra) e Cacá (Pri Helena) continuam a todo o vapor.

A mãe da segurança chega a passar mal ao saber qual é a verdadeira profissão da filha.

Ao mesmo tempo, Chico (Amaury Lorenzo) percebe que está apaixonado por Cacá, marcando o começo de uma grande reviravolta em sua trama.

Chico (Amaury Lorenzo) e Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

No mesmo capítulo: Cacá garante que não ordenou o ataque a Jão, e ameaça Madalena. Jô aconselha Cacá a esquecer Jão. Nando parabeniza Rosana por voltar a desfilar. Ana Lúcia confronta Cacá. Gerson explica como Yuki fará a assessoria a Rosana.

Edson pede para Gerson retirar o convite a Rosana do cargo de rainha de bateria. Alberto comenta com Doralice sobre o bilhete que Lindomar comprou no dia em que morreu.

Madalena pergunta por que Chico não contou sobre o trabalho de Cacá. Cacá tira satisfação com Jão por ter falado com Ana Lúcia sobre seu trabalho.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.