João Gabriel e João Pedro alinham estratégias no BBB 25: 'Saber pensar'

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro conversam sobre o jogo após a primeira Prova do Líder do BBB 25 (Globo) e avaliam possíveis aliados e alvos.

O que aconteceu

Na varanda, a dupla discutiu sobre a aceitação do público fora da casa e como se comportar na formação do primeiro Paredão.

João Pedro pergunta. "Você acha que o povo está gostando de nós lá fora?"

João Gabriel responde. "Não sei. Acho que muita gente vai se identificar com a gente, muita gente não vai. Pelo jeito que a gente fala."

João Pedro então faz um alerta para o irmão sobre seu "jeito explosivo de falar" na hora da votação.

João Gabriel também relembra a dinâmica de duplas da última terça-feira (14), mas é criticado pelo irmão. Em seguida, os gêmeos se interrompem, e João Gabriel pede. "Deixa eu falar".

João Gabriel completa."Tem que saber escutar os outros, aprender a segurar no calor do momento. Tem que saber pensar para falar."

