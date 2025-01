Gêmeos do BBB 25 contam que mãe é casada com outra mulher há 12 anos

João Pedro e João Gabriel, os gêmeos do BBB 25, contaram para os participantes do reality que sua mãe é casada com outra mulher.

O que aconteceu

Eles conversaram com os brothers na área externa da casa, e falaram sobre a vida amorosa da mãe. "Minha mãe é casada com uma mulher há 12 anos", disse João Gabriel.

Ele, inclusive, disse que prefere vê-la com outra mulher do que um homem. "Tem uns homens que são malas demais. Eu não ia aguentar ver alguém judiando da minha mãe".

O nome da mãe dos gêmeos é Marcia Siqueira. Ela é casada com Carla Merlo, que trabalha em Petrolina de Goiás, no mesmo estado em que os gêmeos nasceram.

Carla não costuma compartilhar detalhes de sua vida amorosa. No entanto, quando os gêmeos foram confinados, ela declarou seu apoio aos enteados. Boa sorte, meus meninos. Vocês já são vencedores. Estamos todos aqui na torcida. Esse 'BBB' é de vocês", escreveu.

