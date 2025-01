Ludmilla vai se apresentar na primeira festa do BBB 25

Ludmilla vai ser a atração musical da primeira grande festa do BBB 25. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (16).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A cantora retorna para a casa mais vigiada do Brasil para mais um show. A apresentação de Ludmilla para os brothers será na sexta-feira (17).

Em um comunicado oficial da Globo, Lud falou sobre suas expectativas para a apresentação. O último show dela no reality aconteceu na edição passada, em 2024.

Estou muito animada em comandar a primeira grande festa do BBB 25! Vai ser uma noite incrível, cheia de energia boa para os brothers e todo mundo que está assistindo de casa

Ludmilla

A equipe do BBB também já antecipou qual será o clima da festa. A decoração será em tons de azul, preto e prata, com um mood inspirado na tecnologia. O portal de entrada, que liga o interior da casa à festa, será um túnel de vidro fumê com luzes de LED.

Os participantes do reality vão ganhar um figurino personalizado. As roupas vão seguir o clima da decoração, nas cores prata e preto.

A primeira atração musical do BBB 25 foi Anitta. Ela entrou na casa acompanhada do pai, Mauro, na tarde de quarta-feira (15). Depois, à noite, inaugurou uma novidade para essa edição, que é o Show de Quarta. Nessa dinâmica, cantores vão ser convidados para se apresentar aos brothers em um clima mais intimista.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.