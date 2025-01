'Tem coisa noiva': Globo anuncia 2ª temporada do Estrela da Casa; confira

A Globo anunciou a abertura das inscrições para segunda temporada do Estrela da Casa. A novidade foi comunicada pela apresentadora Ana Clara em participação especial no BBB 25.

O que aconteceu

Ana Clara fez aparição especial no Big Brother Brasil 25 para anunciar a continuidade do reality show musical. A atração convivia com especulações sobre o seu fim após não viralizar.

Tem muita coisa nova! Toda semana, todos os participantes cantam.

Ana Clara

Quais as novidades? A segunda temporada do Estrela da Casa promete terá, segundo a apresentadora Ana Clara, com mais shows, júri técnico de peso, além de professores especiais e um mentor escolhido para ajudar no desenvolvimento dos cantores.

Inscrição no Estrela da Casa: é preciso acessar o site do programa da Globo, preencher um formulário, enviar foto e vídeo cantando para avaliação prévia dos jurados da atração.

Cantor Lucca venceu a primeira temporada do Estrela da Casa. Ele faturou premiação superior a R$ 1 milhão e ganhou um contrato com a Universal Music de gerenciamento de carreira.