Daniela Mercury comenta polêmica com Cláudia Leitte: 'Arte não é religião'

Daniela Mercury, 59, comentou a polêmica enfrentada por Cláudia Leitte ao substituir o nome de Iemanjá por 'Yeshua' - 'Jesus' em hebraico - ao cantar o tema "Caranguejo" em Salvador e em Recife.

O que aconteceu

Daniela mandou um recado à amiga e afirmou acreditar que Cláudia não fere a própria religião ao se manifestar artisticamente. "Arte não é religião, arte é arte... Mesmo que não seja da religião, você poderia cantar [a letra original de 'Caranguejo'] sem problema, porque você é uma artista. Não está pregando ali, em cima do trio [elétrico] e nem em cima do palco", ponderou a baiana, em entrevista ao portal PS Notícias.

Ela aconselhou ainda a loira a evitar cantar músicas cujo teor entre em conflito com suas convicções pessoais e religiosas. "Talvez [devesse] fazer algumas escolhas, escolher músicas que falem de outros temas. Eu não gosto de polêmicas ou de linchamentos públicos, nem de colocar ninguém nesse tribunal da internet, que discute as coisas com muita superficialidade."

Semanas atrás, a própria Cláudia chegou a se posicionar sobre as acusações de que teria cometido racismo religioso. "Racismo é um assunto muito sério. Eu prezo muito pelo respeito, pela solidariedade, pela integridade. A gente não pode negociar esses valores de jeito nenhum, nem colocar isso dessa maneira, jogado ao tribunal da internet", falou na ocasião.