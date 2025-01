Belo reage após Gracyanne cantar sua música com participantes no BBB 25

Belo, 50, reagiu ao momento em que sua ex, Gracyanne Barbosa, 41, cantou a sua música "Derê", com os participantes do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O cantor mostrou que está de olho no reality e comentou o momento em que a ex e mais participantes cantavam na cozinha. Belo colocou emojis de um bonequinho sorrindo com corações.

Belo reage a cena de Gracyanne cantando Derê com os participantes do BBB 25 Imagem: Reprodução/Instagram

Após o Show de Quarta com Anitta, os confinados soltaram a voz dentro da casa. Durante o momento, os participantes pediram que Gracyanne cantasse uma música, e sister puxou a canção de seu ex-marido.

O momento viralizou nas redes sociais e muitos elogiaram a postura de Gracyanne. "Uma diva", disse um. "Maturidade", comentou outro.