Afrontosa: Quatro vezes em que Paolla Oliveira desafiou padrões estéticos

Paolla Oliveira, 42, revelou que perdeu contratos de trabalho após decidir assumir seu corpo real, sem retoques exagerados em sua imagem. A atriz, uma das mais talentosas da atualidade, decidiu nos últimos anos se mostrar ao natural e desafiar os padrões estéticos.

Sem retoques

Paolla Oliveira posou de biquíni na praia Imagem: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal

Oliveira chamou a atenção dos fãs quando passou a publicar fotos nas redes sociais sem filtros ou edições. Em entrevista ao Fantástico (Globo) em janeiro de 2024, ela explicou que essa mudança ocorreu aos poucos, após ela ser "provocada".

Ela citou como exemplo as críticas recebidas durante ensaio da Grande Rio, escola da qual é rainha de bateria. "Você imagina, me arrumar de achar linda, fazer uma roupa maravilhosa e chego no ensaio você é gongada, massacrada, criticada. Você não quer voltar. Eu não estava me sentindo daqueles [que os críticos viram], estava me sentindo bem, feliz".

Para a atriz, esse episódio foi importante para que ela não ficasse mais calada ao ter seu corpo criticado. "Eu respondo, argumento, faço vídeos. Eu me sinto corajosa de estar fazendo isso".

Carnaval, aliás, é um espaço em que Paolla se sente confortável para exibir seu corpo real. Nos ensaios para o desfile, ela dispensou o uso da meia calça, truque que muitas famosas usam para disfarçar celulite e flacidez nas pernas.

Não vou usar meia calça nos ensaios e nem na avenida. Vou desfilar meu corpo real. O mundo está vivendo um momento em que as pessoas não têm mais vergonha de mostrar o real e isso é muito bom.

-- Paolla Oliveira

Rosto limpo

No Instagram, Oliveira costumar compartilhar selfies sem maquiagem, com o rosto natural. A coragem de se mostrar sem retoques torna a atriz motivo de inspiração para os mais de 34 milhões de seguidores.

Em agosto passado, ela posou com rosto limpo e celebrou o fato de o Instagram barrar o uso de filtros. "Paradinha rápida e pronto: selfie, e sem filtro assim mesmo! Como pode postar uma foto despretensiosa ainda ser um ato de coragem, né?! Filtros mágicos resolvem quase tudo em segundos, mas já sabemos que essa facilidade cobra caro! Cobra a paz com nossa autoestima e nossa sanidade mental. Hoje, minha selfie corajosa é para comemorar o fim dos filtros de usuários no Instagram".

Superar as críticas

Paolla Oliveira destacou que se ela que é privilegiada sofre com pressão estética, outras mulheres passam por situações piores. "Eu que sou privilegiada, tenho condições e tenho acesso a tanta outras coisas que outras mulheres não tem, que tem um corpo que às vezes é considerado tão padrão e às vezes é considerado tão fora dele a ponto de se apontado, de ter hate ou qualquer coisa assim, como será a vida das outras mulheres?", declarou ao jornal Estado de Minas.

As mulheres todas estão sujeitas a sermos apontadas. A gente é que tem que deixar a nossa confiança e a nossa autoestima forte o suficiente para que ninguém possa abalar ela.

Corpão

Oliveira não tem vergonha de exibir o corpo. Ela, que namora Diogo Nogueira, ostenta sua forma física real em fotos nas redes.

Recentemente, a atriz posou para ensaio fotográfico na orla do Rio de Janeiro e exibiu seu corpo natural, sem edição".