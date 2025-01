'Garota do Momento': após ganhar três inimigos, vida de Nelson vira inferno

No capítulo de quinta-feira (16), da novela "Garota do Momento" (Globo), Zélia faz um acordo com Maristela e Juliano.

Carmem repreende as atitudes de Basílio. Anita, Guto e Edu se apoiam contra Nelson. Teresa pede que Raimundo a deixe conversar com Celeste.

Clarice desperta da nova sedação e Juliano e Maristela pedem que o médico a mantenha nesse estado. Bia se assusta com o estado de Clarice. Teresa pede ajuda a Lígia. Ulisses contrata Vinícius.

Guto termina o namoro com Eugênia. Carmem e Beatriz vão até a casa dos Alencar. Zélia revela a Juliano e Maristela que Beatriz é a filha biológica de Clarice.