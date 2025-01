Aline toma decisão após embate em dinâmica no BBB 25: 'Distância'

Aline decidiu que vai se manter distante de Edilberto no BBB 25 depois deles terem protagonizado um embate na primeira dinâmica do jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Edilberto e sua filha, Raissa, escolheram a dupla de Aline para ficarem "fora de seu jogo". Em sua justificativa, o profissional de circo disse que a policial "quer se aparecer".

Durante uma conversa com Diogo Almeida nesta quarta-feira (15), Aline desabafou. Ela considerou "pesada" a fala de Edilberto, alegando que eles querem se aparecer mais que todos.

Por conta disso, Aline decidiu se afastar de Edilberto. "Já mantenho distância. Eu já estava percebendo algumas movimentações que não estavam me agradando. Eu não vi esse vínculo [dele] com muitas pessoas que a gente já conversou", disse.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.