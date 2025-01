Sandy é vista com Lucas Lima após viagem com Pedro Andrade; veja

Sandy, de 41 anos, foi vista com o ex-marido, Lucas Lima, 42, em um dos parques da Disney em Orlando, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (14), a cantora, que também estava na companhia do pai, Xororó, 67, atendeu alguns fãs que estavam no mesmo parque. Sandy e Lucas se encontraram após ela fazer uma viagem romântica para a Costa Rica com o suposto novo namorado, o médico Pedro Andrade, 34.

A artista não chegou a fazer nenhuma publicação da viagem aos EUA. Já Lucas, compartilhou algumas fotos de seus dias na Disney. "Pra chegar em Orlando vindo do Cairo foram 28 horas de conexões e um dos maiores contrastes culturais que eu já experienciei!", escreveu ele na legenda da publicação.

O membro da Família Lima, que posou sozinho nos cliques, celebrou a temporada em Orlando. "Dias incríveis na Disney pra encerrar as férias mais longas e malucar que eu já tive na vida! Nada mal, dona 2025? nada mal".

Sandy e Lucas ficaram juntos por 15 anos e anunciaram o fim do casamento em setembro de 2023. Eles são pais de Theo, 9.