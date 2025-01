Mateus revela reação do namorado ao saber de sua ida para o BBB 25

Enquanto malhavam na academia do BBB 25 (Globo) na tarde de terça-feira (14), Mateus, Eva e Renata conversaram sobre relacionamentos.

O que aconteceu

Eva e Renata comentavam sobre a dificuldade de se relacionar e com a exposição de um reality show. Mateus contou, então, como seu namorado reagiu à sua ida ao programa. "Ficou de boa, mas é uma insegurança que dá, e eu super entendo."

A dupla de Vitória Strada falou sobre o perfil do namorado. "Ele é muito low profile. Eu o conheci em agosto desse ano, pouquíssimo tempo. A gente começou a namorar rápido. E ele tem uma vibe muito boa. Zero quer aparecer",

O brother contou à dupla como começou a se relacionar com o namorado. "Eu fui de ônibus. Cheguei sete horas da manhã em São Paulo, check-in do hotel era só três da tarde. Cheguei na casa dele, ele com café da manhã pronto."

Mateus finalizou a história. "A gente ficou conversando um tempão. A gente almoçou junto. Acabou que eu nem dormi no hotel, né."