24 anos depois, diretor esclarece um grande mistério de 'Esqueceram de Mim'

Apesar de ser tão famoso, o filme "Esqueceram de Mim" (1990) segue guardando alguns mistérios até mesmo dos fãs de carteirinha do clássico natalino. Um deles foi desvendado pelo diretor do longa, Chris Columbus.

O que aconteceu

Chris Columbus abriu o jogo sobre a fonte de renda dos McCallister, que viviam em um casarão requintado, localizado em Winnetka, Illinois. Essa sempre foi uma das grandes curiosidades do público, que discutia como os pais de Kevin, personagem de Macaulay Culkin, bancavam a luxuosa residência.

Casa de Esqueceram de Mim Imagem: Divulgação/Redfin

Ao podcast Awards Chatter, da The Hollywood Reporter, o diretor do longa detalhou as profissões de Kate (Catherine O'Hara) e Peter (John Heard). Segundo ele, houve uma conversa com o roteirista, John Hughes, sobre a situação financeira dos dois personagens.

A mãe de Kevin, Kate McCallister era "uma estilista de moda muito bem-sucedida". Há cenas que mostram o porão da casa com manequins espalhados, fazendo referência ao trabalho dela. Kevin, inclusive, chega a usar as peças para enganar os ladrões Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern).

Kate e Peter McCallister em 'Esqueceram de Mim' Imagem: Reprodução

Já o pai do protagonista, Peter McCallister, era "um homem de negócios". Apesar dessa especificação, Columbus esclareceu durante o podcast que o teor do trabalho do personagem ainda é um tanto quanto nebuloso.

O pai poderia ter, com base na experiência do próprio John Hughes, trabalhado em publicidade. Mas não me lembro do que o pai fez Chris Columbus

Família McCallister em 'Esqueceram de Mim' Imagem: Reprodução

A casa de 'Esqueceram de Mim' passou por uma reforma em 2018 e está à venda atualmente por mais de 5 milhões de dólares. Ela tem cinco quartos, seis banheiros, cinema, quadra de basquete e sala de pôquer, além de outros atrativos.