'Cansei de fazer com brinquedos', diz Luiza Ambiel sobre pornô com fã

Luiza Ambiel, 52, revelou que decidiu convidar fã para gravar pornô após "cansar" de produzir vídeos apenas com seus brinquedos eróticos.

O que aconteceu

Ambiel explicou que "já estava há um algum tempo gravando com os brinquedos" e "deu uma cansada". "Comecei a sentir falta da presença masculina, do cheiro, do olhar, da pegada", contou em entrevista a Splash.

A ex-banheira do Gugu destacou que costuma receber comentários e propostas dos seguidores, e admitiu não ter problemas em se relacionar com fãs. "Vejo os comentários dos fãs, eles me mandam fotos e falei: 'nada mais justo [que gravar com um]'. Não é segredo para ninguém que desde a época da banheira eu tinha esse contato [mais íntimo com fãs]. Sempre que surgia uma pessoa interessante, eu saia mesmo".

Para o vídeo no Privacy, Luiza escolheu o personal trainer Leone. "A gravação foi bem legal. A gente conversou para dar uma descontraída, rolou um papo legal".

<

Ela ressaltou que estava receosa, mas conseguiu se soltar para a gravação. "Sou uma pessoa que gosta muito de sexo, mas não imaginava como seria na hora. Fiquei preocupada se eu ia conseguir curtir e foi bom, me desliguei que estava filmando e realmente me entregar".

A musa, que produz conteúdo adulto há algum tempo, destacou que o fã não precisa ser bem dotado, mas salientou que no caso de Leone o conjunto da obra lhe interessou. "Não precisa ser bem dotado, mas ele me chamou a atenção. Observo se está depiladinho, mas não é o tamanho [que importa], sim saber fazer. Mas no caso dele foi o conjunto".

Depois do sucesso com Leone, Ambiel chegou ao topo da Privacy e desbancou musas como MC Mirella, Andressa Urach e Clara Aguilar. "A coroa está desbancando as novinhas. Está vendo, mulherada, não tem que ficar encucada com idade", completou, ressaltando que o faturamento é satisfatório. "Tenho tudo que eu quero, compro tudo que eu quero, estou com a minha vida em dia".