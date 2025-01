Anitta e pai serão a primeira atração musical em nova dinâmica do BBB 25

Anitta será a primeira atração musical ao se apresentar no BBB 25 nesta quarta-feira(15). Ela estará acompanhada do pai, Mauro Machado. Os dois participarão do "Show de Quarta", uma nova dinâmica. Além de cantar suas músicas, a estrela fará um número de dança ao lado do Painitto, como ele é conhecido.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

A informação, dada inicialmente pelo jornal O Globo, foi confirmado pelo UOL com a assessoria de imprensa de Anitta. O show será mais intimista, diferente daqueles a que o público do BBB está acostumado. Nas próximas semanas, outros artistas levarão pessoas com as quais têm fortes laços.

Na sexta-feira (17), acontecerá a tradicional festa. O nome de quem subirá ao palco ainda é mantido em sigilo.

Por conta da dinâmica inédita, as celebrações temáticas do líder só voltarão na segunda fase do jogo, quando as duplas de competidores forem desfeitas. Também nesta etapa, terá fim a brincadeira reunindo os cantores e seus escolhidos.