Viola e Diana confessam segredos no capítulo de hoje de 'Mania de Você'

No capítulo desta segunda-feira (13) em "Mania de Você" (Globo), Volney (Paulo Rocha) confirma a Viola (Gabz) informações sobre Filipa (Joana de Verona).

O novo comparsa de Viola conta que a ex de Rudá (Nicolas Prattes) não morreu. A chef de cozinha não perde tempo e corre para contar ao namorado o que descobriu.

Enquanto isso, Diana (Vanessa Bueno) confidencia a Bruna (Duda Batsow) que encontrou passaportes falsos de Volney, que tem ligação com a máfia russa e está sendo investigado pela sobrinha.

Filipa (Joana de Verona) e Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Berta diz a Tomás que contratou a auditoria. Luma comenta com Mércia que lembrou de Viola ao experimentar um prato no restaurante Brisa. Berta comunica a Mavi que aguardará o resultado da auditoria. Iberê avisa a Mavi que um fundo de investimento canadense está interessado em se associar ao Albacoa. Nahum diz a Sumiu que a situação de Rudá é complicada. Mavi recebe uma executiva do suposto grupo canadense. Mércia não é receptiva ao contrato com os canadenses.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.