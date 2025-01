Festival da Lua Cheia 2025 anuncia line-up com D2, Liniker, Gilsons e mais

O Festival da Lua Cheia revelou com exclusive seu line-up atualizado para a edição de 2025, que acontecerá entre os dias 19 e 22 de junho. Com uma programação diversa e recheada de grandes nomes da música brasileira e internacional, o evento promete ser um dos destaques do calendário cultural do ano.

A organização do festival aposta em uma curadoria que mistura diferentes gêneros e estilos, proporcionando ao público uma experiência única. Entre os destaques do evento estão Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba, Liniker, Nação Zumbi, Gilsons e Chico César, além da participação internacional da banda chilena Chico Trujillo.

Segundo Lincoln Talamoni, diretor do festival, o evento passou por uma grande evolução ao longo dos anos. "O Festival da Lua Cheia nasceu de uma festa junina entre amigos e, ao longo dos anos, transformou-se em um grande movimento cultural. Sua trajetória é marcada pela diversidade artística e pela conexão com diferentes pessoas e culturas", explica. Um dos marcos dessa transformação aconteceu em 2016, com a parceria com o Grupo Usina (na época, Usina Universitária), e em 2019, quando o Grupo assumiu integralmente a gestão do evento. "Com isso, o Festival alcançou novos patamares em marketing, produção e administração, igualando-se aos principais festivais do Brasil, sem perder sua essência e identidade marcante", acrescenta.

Programação por dia

Quinta-feira (19 de junho)

Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba, Ponto de Equilíbrio - Tour 25 Anos, Rashid, Matuto SA, Ritaleena, Raiz do Sana e mais atrações

Sexta-feira (20 de junho)

Nação Zumbi, Gilsons, Chico Trujillo (Chile), Bloco do Caos part. Bells e Denise de Paula, Trupe Chá de Boldo, Pé de Manacá e mais atrações

Sábado (21 de junho)

Liniker tocando Caju, Chico César, BNegão, Juliana Linhares, Amanda Magalhães, Orquestra de Bols, Trio Dona Zefa e mais atrações

Domingo (22 de junho)

Samuca e a Selva

Mudanças e diferenciais

Liniker durante apresentação da turnê "CAJU" Imagem: Larissa Kreili

Ao longo dos anos, o Festival da Lua Cheia investiu em melhorias estruturais e operacionais, ampliando sua infraestrutura, sustentabilidade e acessibilidade. "Investimos fortemente em sistemas de venda de ingressos, produção de materiais audiovisuais e uma equipe permanente para planejamento anual", explica Talamoni. Ele destaca que a infraestrutura foi significativamente ampliada, incluindo melhorias como o dobro de banheiros e vestiários, além da triplicação da capacidade de armazenamento de água. "A criação do Complexo Multicultural Dharma também foi um passo importante, reunindo oito espaços dedicados a oficinas artísticas", acrescenta.

O festival se diferencia pela experiência imersiva proporcionada pelo local. "A fazenda onde acontece o evento está cercada pela natureza e funciona como um mirante a 1.200 metros de altitude, oferecendo uma vista privilegiada para um vale e mais de dez cidades da região", comenta o diretor. Além dos shows, que contam com durações prolongadas e espaço amplo para o público, o evento abraça diversas expressões culturais. "Temos atividades que vão além da música, como teatro, circo, artes visuais e práticas holísticas. A diversidade musical também é um grande diferencial, com palcos dedicados a diferentes gêneros, como forró, samba e experimentações sonoras. Isso torna o Festival da Lua Cheia uma experiência única no país", finaliza.

Vendas e expectativas

Os ingressos para o Festival da Lua Cheia estarão disponíveis a partir do dia 13 de janeiro, ao meio-dia. A expectativa é de grande procura, dado o histórico do evento e a qualidade dos artistas confirmados.

O festival, que se tornou referência na cena musical brasileira, promete não apenas shows inesquecíveis, mas também uma experiência imersiva com atividades culturais, gastronomia e ativações interativas para o público.

Mais osbre o festival: https://lp.festivaldaluacheia.com.br/festival-da-lua-cheia-grupo-vip

Para mais novidades do Festival da Lua Cheia 2025, acompanhe a cobertura do Toca UOL.