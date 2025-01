Esteve em queda de avião e quase foi atleta: curiosidades de Renato Aragão

Renato Aragão, famoso pelo personagem Didi Mocó, completa 90 anos nesta segunda-feira (13). O cearense, que se destacou pelo humor na televisão brasileira, acumula histórias curiosas e, por pouco, poderia ter sido jogador de futebol ou atuar como advogado.

Doutor Didi?

O ator é bacharel em direito formado pela Faculdade de Direito do Ceará. Didi concluiu o curso em 1961, quando tinha 26 anos e já trabalhava na televisão, e, por isso, nunca chegou a exercer a profissão.

Sobrevivente

Em 1958, Aragão sobreviveu a um acidente aéreo. Ele viajava em um avião que caiu em Campina Grande (PB). 40 pessoas estavam a bordo —e 13 morreram. Em entrevista ao Video Show, o humorista contou: "Quebrou a asa [do avião], quebrou a calda, e eu fiquei na parte que sobrou, de cabeça pra baixo. Era pancada, cadeira voando... Fiquei com ferimento na cabeça. Aí eu vi um quadro horroroso. Muita gente morta, muita gente ferida. Pessoas incendiando, gente ajudando...".

Nas mãos do Cristo

Renato Aragão sobe no Cristo Redentor, Rio de Janeiro Imagem: Tasso Marcelo/Folhapress

Em 1991, Renato beijou uma das mãos do Cristo Redentor, que tem 30 metros de altura. "Aquilo foi uma loucura. Meu único medo era que Ele fechasse os braços para me aplaudir quando eu chegasse lá em cima", brincou. O gesto teve como objetivo agradecer pelos 25 anos do grupo Os Trapalhões.

Bom de bola

Renato Aragão era um jogador de futebol habilidoso e chegou a receber um convite para jogar profissionalmente. Em entrevista ao Globo Esporte, o humorista contou que a proposta de contrato veio do Gentilândia Atlético Clube, time cearense extinto em 1968, mas foi recusada.

"Eu era muito amigo do dono do time, fazia faculdade com ele. Aí, ele me convidou, disse: 'Olha, Renato, você é bom de futebol. Quer participar de um treino?'. Aí eu fiz o treino, me dei bem e fui aprovado. Respondi: 'Como se eu trabalho, faço faculdade e tudo? Eu quero só fazer um amistoso aqui com a turma e estou feliz'".

Longa caminhada

Aos 64 anos, o humorista fez uma caminhada de peregrinação, percorrendo 170 km em sete dias. A viagem foi até a Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba (SP). O ato foi a concretização de uma promessa feita por Aragão para agradecer pelas doações feitas ao Criança Esperança.