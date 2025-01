Helô Pinheiro limpa grama e seguidores protestam: 'Pega uma vassoura boa'

Helô Pinheiro, 81, postou um vídeo em suas redes sociais limpando as folhas na grama com uma vassoura. Nos comentários, os seguidores rebateram falando que ela deveria usar um rastelo de jardim para a função.

O que aconteceu

Helô Pinheiro postou vídeo varrendo a grama. "Varrendo as folhas para a limpeza amanhã. Varrendo a alma, varrendo as negatividade. Só não varre os sonhos que nos dão a esperança do amanhã", escreveu a eterna Garota de Ipanema.

Nos comentários, seguidores puxaram sua orelha. "Não é vassoura que usa para isso kkkk é rastelo de gramado", escreveu uma fã. "E essa coisa aí não varre nada, mulher!!! Pega uma vassoura boa", completou outra seguidora.