Deborah Secco exibe corpo sarado de biquíni pós academia: 'Musa fitness'

A atriz Deborah Secco tirou um tempinho durante suas férias na neve com sua filha para encarar a academia. Secco apareceu no Instagram, de biquíni branco, para contar que, mesmo depois de horas no aeroporto, a musa parou para treinar.

"Feito por hoje, hein? A musa fitness que mora em mim voltou, depois de 20 horas de aeroporto, eu treinei, pensa numa pessoa orgulhosa", contou ela nos stories.

A atriz apareceu, neste sábado, em uma sauna depois de chegar no hotel. Deborah Secco está com sua filha no hotel Viceroy Snowmass, no Colorado, nos Estados Unidos, e está aproveitando tudo que o local oferece.

Deborah aproveitou o domingo (12) para esquiar na neve com sua filha, Maria Flor. Nos stories, a atriz também compartilhou vários vídeos e cliques das duas aproveitando o frio.