Caetano anuncia férias e pede para não ser incomodado: 'Colaborem comigo'

Caetano Veloso, 82, afirmou que tirará um período de férias no início de 2025, antes de retornar aos palcos ao lado de Maria Bethânia.

O que aconteceu

Após uma sequência de shows com sua irmã, o artista garantiu que se afastará do trabalho artístico — pelo menos durante um certo período. Em suas redes sociais, ele compartilhou um vídeo anunciando o início de suas férias.

Eu quero tirar férias neste ano mais verdadeiramente radicais do que eu prometi no ano passado. Espero que todo mundo colabore comigo. Pra dar entrevistas, dar canja em shows, todas essas coisas, não.

Na legenda da publicação, Caetano ainda direcionou um pedido aos fãs, ao revelar que aproveitará a Bahia para descansar. "Eu quero ficar bem 'descansandinho' nas minhas férias na Bahia! Sem entrevistas, sem canjas em shows e sem fotos no Porto da Barra, combinado?", reforçou.

No vídeo, o músico garante que, em fevereiro, retornará aos palcos. "Tem que dar uma parada, vou fazer um show com Bethânia em fevereiro, isso já é o trabalhão do verão! Vou ficar mais descansandinho", brincou, afirmando que, mesmo que a palavra não exista, esse era um dengo dele.