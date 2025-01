'Mais uma Olimpíada': o que motivou os brothers confinados para o BBB

Os participantes do BBB 25 gravaram na sexta (10) vídeos direto do confinamento contando quais foram suas motivações para entrar no BBB.

Veja o que cada dupla falou:

Diego e Daniele Hypólito. "O carinho um pelo outro, amizade, respeito, torcida, cumplicidade. É uma coisa que a gente carrega muito da nossa família e leva na nossa carreira. Aqui não seria diferente", afirmou Daniele. "O Big Brother é uma competição, um jogo. O que mais me motivou é saber que vamos participar de mais uma Olimpíada. Tenho essa sensação", completou Diego.

Eva e Renata estão no grupo Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Renata e Eva. Amigas há 25 anos, elas disseram que escolheram entrar juntas no programa para "viver coisas novas". "Não tem nada que nos prenda aqui fora", afirmou Renata.

BBB 25: João Pedro e João Gabriel estão no elenco do programa Imagem: Divulgação/Globo

João Pedro e João Gabriel. "Se não fosse de dupla, a gente não entrava. Nós não vivemos longe um do outro. E [entramos também] pelo dinheiro, para ajudar primeiramente nossa família", disse João Pedro. Os irmãos gêmeos prometem não deixar a simpatia se perder ao longo das semanas.

BBB 25: Arleane e Marcelo são casados e estão na Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Marcelo e Arleane. "É a realização de um sonho, sempre quis estar no BBB e viver essa experiência", afirmou Arleane. "Estar no BBB é um milagre praticamente em nossas vidas", falou Marcelo.

BBB 25: Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, são confirmadas no grupo Camarote Imagem: Divulgação/Globo

Gracyanne Barbosa e Giovanna. "Há 25 anos, o primeiro BBB mudou a minha vida completamente. O Bambam cantou a música 'Olha a Onda', que é do grupo em que eu dançava [Tchakabum], e isso me transformou completamente. Isso me fez tornar uma artista", declarou Gracyanne, ao lado da irmã.

BBB 25: Maike e Gabriel são amigos Imagem: Divulgação/Globo

Gabriel e Mayke. "Quando a gente viu que era em dupla, eu olhei para o Gabriel, e ele olhou para mim. Falamos: 'vambora'", afirmou Mayke. "E o prêmio. Dá para mudar a vida legal, de geral da família", completou Gabriel.

BBB 25: Vinícius e Aline são amigos e estão no Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Aline e Vinícius. "A possibilidade de transformar nossas vidas e a vida da nossa família para melhor. Poder garantir um futuro confortável para essas pessoas que sempre estiveram do nosso lado", disse Aline. O elo mais forte da dupla, segundo eles, é a lealdade.

BBB 25: Diogo Almeida e sua mãe, Vilma, estão no programa Imagem: Divulgação/Globo

Diogo Almeida e Vilma. "Sempre sonhei em participar deste programa e estou realizando um sonho" disse Vilma. "Eu vejo o Big Brother Brasil como uma oportunidade de proporcionar essa experiência à minha mãe, de mudar também a realidade da minha família", acrescentou o ator.

BBB 25: Thamiris e Camilla são do grupo Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Thamiris e Camilla. "A motivação de nos inscrevermos para o Big Brother foi saber a oportunidade que o programa nos daria", começou Camilla. "De mudar a nossa vida e, consequentemente, de mudar a vida da nossa família", completou Thamiris.

BBB 25: Vitória Strada e Mateus Pires estão no grupo Camarote Imagem: Divulgação/Globo

Vitória Strada e Mateus. "Sensação, vontade de se desafiar, de terminar e falar: 'A gente conseguiu passar por essa aventura juntos'", disse Mateus. "Além do dinheiro, que é óbvio, para os dois, para mim é muita vontade de mostrar um outro lado meu para o Brasil que o povo não conhece. Até para abrir as possibilidades de trabalho", afirmou a atriz.

BBB 25: Edilberto e Raissa são pai e filha e estão no Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Edilberto e Raissa. "Primeiramente foi o sonho. Todo mundo quer entrar no BBB. É o sonho de todo mundo. E a gente quer mostrar nossa cultura também dentro da casa. A gente quer levar a nossa alegria, nossa cultura, nossa diversão. Tudo isso e muito mais", contou a filha.