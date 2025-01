'Garota do Momento': Flávia Reis foi palhaça em hospitais por 15 anos

Prestas a completar 50 anos em março, Flávia Reis mostra diferentes faces em projetos na TV, streaming, teatro e nas redes sociais. "Há uma Flávia Reis para cada um", brinca ela, que garante ainda arrumar tempo ainda para cuidar da filha de 8 anos e estar com a família.

Palhaçaria na TV

Na TV aberta, a atriz está fazendo sucesso atualmente como a divertida Jacira, em "Garota do Momento" (Globo). Cozinheira da família de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch), Jacira é a realização de um sonho de Flávia: fazer uma personagem "palhaça" em uma novela.

É um lugar muito especial para mim. Mais que fazer uma novela, é estar fazendo uma novela a partir daquilo que me ensinou o que é comédia: a linguagem da palhaçaria, a linguagem do Clown.

Ela trabalhou como palhaça em hospitais por 15 anos, atuando em enfermarias pediátricas no projeto Doutores da Alegria. Ela atuava como palhaça em enfermarias pediátricas. "Era um trabalho profissional, eu fazia aulas de palhaçaria com gente de fora do Brasil. A Jacira me remete a isso".

Estive muito tempo com o nariz vermelho do palhaço na cara. Ela é uma palhaça, mas sem o nariz. Ela é desse universo: tem uma lógica própria, uma falta de noção, porém com ingenuidade muito cativante. Isso é muito próprio do palhaço. É uma felicidade poder voltar a esse lugar.

Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) e Jacira (Flávia Reis) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

"Garota do Momento" é a terceira novela de Flávia, que estreou nos folhetins em "Amor Eterno Amor" (2012). Depois, passou cinco anos no elenco fixo do humorístico Zorra (Globo), até vencer o reality LOL: Se Rir, Já Era, do Prime Video, em 2021. No ano seguinte, fez "Travessia" (Globo), sua estreia no horário nobre em um folhetim de Glória Perez.

Um de seus personagens mais marcantes, no entanto, durou apenas três episódios: a Marli, uma vendedora de muamba de "Vai Que Cola" (2012). "Tem gente que me aborda até hoje, mas foram só três episódios. Marcou muito, ali com o Marquinhos Majela e o Paulo Gustavo, que tem um ataque de riso com a bichinha de Ubatuba. Parece que fiz aquele programa durante muito tempo. No Zorra, eu fiz muitos personagens diferentes, as pessoas associam menos o meu rosto ao Zorra, mas aprendi muito".

Flávia Reis em ensaio fotográfico. | Stylist: Paulo Zelenka | Make: Sidnei Oliveira | Hair: Tom Souza Imagem: Jorge Bispo Stylist: Paulo Zelenka Make: Sidnei Oliveira Hair: Tom Souza

"Garota do Momento"

Jacira é a sua primeira personagem cômica em um folhetim. A trama veio crescendo ao longo dos capítulos, o que deixa a atriz feliz. Ela é uma espécie de guardiã da família do Alfredo Honório e da Teresa (Maria Eduarda de Carvalho), contra qualquer aproximação do chefe com Anita (Maria Flor).

E Flávia assegura que os fãs podem esperar novidades em breve para a trama da personagem. "Essa semana, eu estava no Projac e experimentei um monte de roupa. Falei: 'Gente, que roupas são essas?' Eu ainda não sei, mas falaram que vou receber os capítulos ainda, porque a Jacira está sempre de uniforme em casa, né? E chegou um monte de roupa elegante, roupa normal... O que vai acontecer com essa mulher?"

A atriz conta nunca ter tido o sonho de emendar uma novela atrás da outra. "Mas tive o sonho de fazer novela um dia, porque a gente cresceu vendo a novela das 6, das 7 e das 8. Fazer novela era um sonho de menina, nem era um planejamento de carreira. É fantástico. Cada vez que piso no Projac, de repente passa um monte de gente vestida de enfermeira, vira a esquina e vê um monte de cowboy... É uma fábrica de sonhos".

Felicidade também de ter encontrado o Edu [Eduardo Sterblitch], o meu patrão, o Dr. Alfredo, ele tem um trabalho muito diverso, temos uma admiração mútua, damos toques durante a gravação da cena. Formamos uma boa dupla cômica. Flávia Reis

Flávia Reis na peça 'Neurótica' Imagem: Divulgação

Nas redes e no teatro

Além da novela, ela também está no ar com a série "Cosme e Damião" (Globoplay) e alimenta diariamente suas redes sociais com vídeos engraçados, seja sozinha ou com seu amigo, o ator Ricardo Cubba. Por lá, são quase 350 mil pessoas que acompanham e gargalham com as esquetes rápidas de comédia inteligente e leve. Essa parceria ainda reverbera no teatro com o espetáculo "Deixa Que Eu Conto".

Flávia ainda fala com orgulho da peça "Neurótica", que está em cartaz há 11 anos e estreia nova temporada no Rio de Janeiro neste mês, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, a partir do dia 11. No total, são dez personagens, incluindo a Vanda da Van, que nasceu em "Hiperativo", solo de Paulo Gustavo que fez sucesso pelo Brasil após sua grande estreia em "Minha Mãe É Uma Peça". "Maurício Sherman quem me viu fazendo o 'Neurótica' e me levou para o Zorra Total".

Me traz um fôlego chegar aos 50, uma felicidade de chegar nesse momento com tantos trabalhos legais acontecendo ao mesmo tempo. É interessante, porque achei que fosse chegar aos 50 super reflexiva, só que estou sendo atropelada por coisas maravilhosas. Estou aproveitando. Mudando a marcha e seguindo. Flávia Reis

