Desejo, brochada, traição: trailer de comédia nacional traz dilemas sexuais

"Todo Mundo (Ainda) Tem Problemas Sexuais" ganha trailer e data de estreia divulgados com exclusividade por Splash.

Filme de Renata Paschoal estreia no dia 30 de janeiro e traz no elenco Letícia Lima, Dudu Azevedo, Sophia Abrahão, Cauê Campos, Sandra Pera, Hélio de la Peña e Totia Meireles. "Todo mundo tem problemas sexuais, se você não tem, está mentindo" é a máxima do filme de comédia nacional.

Adaptação da obra de Domingos Oliveira, filme conta quatro histórias independentes sobre as delícias e as dificuldades cotidianas dos relacionamentos amorosos de forma divertida. No trailer, os personagens passam por dilemas que envolvem desejo extraconjugais, brochada na primeira transa e até traição. Os casais vivem situações que qualquer um poderia passar ou já passou.

Dilemas e tabus

No filme, o ator Cauê Campos vive um estagiário de advocacia que fica nervoso no primeiro encontro e brocha na hora H. Ele tenta novamente, mas não dá certo, até que resolve tomar viagra — e a situação desce ladeira abaixo.

Acho que existe sempre aquela ansiedade de uma primeira vez. Mas parece que quando a gente se apaixona tem uma ansiedade da primeira vez com aquela paixão. Não passei pela mesma situação do Coutinho (risos), mas passei por uma síndrome do apaixonado que foi complicada. Cauê Campos a Splash

O ator, que elogia a adaptação do roteiro, acredita que ainda existe tabu em torno da performance masculina. "Existe um imaginário muito ligado a uma indústria que faz com que muitas pensem mais na performance que na conexão que acontece ali de fato. Pensamos muitas vezes no tempo, na possível repercussão que a pessoa pode dar aquele encontro. Tudo isso fica preso e acaba prejudicando às vezes. Ultimamente me desprendi desse pensamento, e venho buscando vivenciar de fato o que acontece ali".

Muitas pessoas vão se identificar com as histórias contadas, acredita ele, que ainda garante boas risadas para quem for ao cinema. "Até com mais de uma. Afinal, se vc não tem problemas sexuais você não é uma exceção, você é um mentiroso", diz ele, aos risos.

Cauê Campos e Júlia Maggessi em 'Todo Mundo (Ainda) Tem Problemas Sexuais' Imagem: Divulgação

O humor ainda é a melhor forma de falar sério. E pouca gente é capaz de tratar de questões tão delicadas como o amor, com inteligência, sensibilidade, senso de humor e poesia como Domingos Oliveira. Ele tinha um jeito todo especial para renovar o olhar sobre os assuntos mais antigos e polêmicos do mundo. Renata Paschoal, diretora

Diretora convidou diferentes parceiros para adaptar as histórias: Maria Santos, Samuel Valladares, Vicente Valle e Flávia Guimarães. O filme é uma realização da Forte Filmes em coprodução com a Riofilme, e distribuição da Downtown Filmes.