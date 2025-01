Pasin: Gracyanne vai trilhar mesmos passos de Viviane Araújo no BBB

Gracyanne Barbosa foi confirmada no elenco do BBB 25 junto com sua irmã, Giovanna. A influenciadora fitness entra para o reality meses após o fim de seu casamento com Belo, assim como Viviane Araújo, ex do pagodeiro, fez com A Fazenda. A coincidência foi um dos assuntos do Central Splash desta sexta-feira (10).

Em 2012, Viviane fez parte do elenco de "A Fazenda", e saiu vencedora do reality. Cinco anos antes, em 2007, ela terminou seu relacionamento com Belo de maneira conturbada. Pasin acredita que a musa do Carnaval conseguiu sua redenção com o público depois do reality.

Eu sou do time Gracyanne, e ela tem tudo para fazer um caminho que nem a Viviane Araújo fez. Ela vai ser a nova Viviane Araújo dos realities, já que estamos falando do 'Beloverso'

Lucas Pasin

O colunista do UOL acredita que Gracyanne vai ter a oportunidade de contar sua própria história no BBB, da mesma forma que Viviane fez no reality da Record. "Ela vai mostrar o que ela pode contar, o que ela passou com o Belo, os perrengues. A Gracyanne vai contar."

Acho que ela [Gracyanne] tem tudo para conquistar o público, assim como fez a Viviane. É um caminho de Viviane Araújo para Gracyanne Barbosa no BBB.

Lucas Pasin

Outro diferencial é que Gracyanne deve contar os detalhes de sua relação com Belo, diferente de Viviane, que manteve tudo em segredo quando esteve na Fazenda.

