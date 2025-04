Chico Barney: Esquecível, Renata é do tamanho do BBB 25

O BBB 25 caminha para a reta final, e Renata é uma das favoritas do público para vencer o reality. Ela está no Paredão desta semana, contra Delma e Guilherme, mas não corre risco de ser eliminada, segundo as parciais da enquete UOL. No Central Splash, Chico Barney e Bárbara Saryne analisam a participação da bailarina no programa.

Durante o Sincerão da noite passada, Renata fez uma análise certeira sobre Guilherme, dizendo que ele costuma proteger quem ele gosta e é sensato. De pontos fracos, ela citou que o brother costuma "pegar carona" no enredo dos outros, e não tem uma história própria dentro do programa.

Acho que ele sentiu quando ela falou. Ele sentiu que realmente tudo que ela disse se encaixa em seu jogo

Bárbara Saryne

Chico acredita, inclusive, que Guilherme enganou o Brasil. Ele parecia que iria engrenar no jogo, mas não sustentou o personagem. Para o colunista, o mesmo aconteceu com Vilma e com vários outros.

Diante disso, Chico acredita que Renata é a representante perfeita para a edição deste ano, apesar de "esquecível".

Ninguém sustentou coisa nenhuma. Daí justamente a Renata, que continuou no jogo, na perspectiva de alguma coerência, se destaca. Consegue manter um fio de 'por que torcer'.

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.