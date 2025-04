Morre Les Binks, ex-baterista do Judas Priest: 'Seu legado continuará vivo'

Les Binks, ex-baterista da Judas Priest, morreu aos 73 anos. A notícia foi confirmada nas redes sociais da banda britânica nesta terça-feira, 15.

"Estamos profundamente entristecidos com o falecimento de Les e enviamos nosso amor à sua família, amigos e fãs. Sua famosa execução na bateria era de primeira classe, demonstrando suas técnicas únicas, requinte, estilo e precisão. Obrigado, Les, seu legado viverá...", escreveu a banda no Instagram.

O músico fez parte do grupo entre 1977 e 1979 e participou de dois álbuns de estúdio da era clássica do heavy metal: Stained Class e Killing Machine, ambos lançados em 1978. Binks também é lembrado por sua performance no disco ao vivo Unleashed In The East (1979).

O baterista deixou a banda em 1979 após um desentendimento com o então empresário do grupo. Após sua saída, Dave Holland assumiu a bateria até 1989. Desde então, Scott Travis ocupa o posto.

A última aparição pública de Les Binks com os ex-companheiros de banda aconteceu em 2022, quando foram incluídos no Rock & Roll Hall of Fame.