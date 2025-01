Feliz na ESPN, Luciano Amaral almeja programa com 'povão': 'Gosto de gente'

Luciano Amaral, 45, está marcado na memória dos brasileiros graças aos trabalhos como Lucas Silva e Silva, em Mundo da Lua, e Pedro, no Castelo Rá-Tim-Bum —ambos programas de sucesso da TV Cultura na década de 1990. Atualmente, o apresentador está no Grupo Disney com projetos de esporte, entretenimento e mundo geek e se vê vivendo um "momento mágico".

2024 foi um ano especial. Não só pelo contrato renovado e quase 10 anos de ESPN, mas por estar dentro do grupo Disney apresentando programas na ESPN e também apresentando podcast, eventos e tudo abrangendo o guarda-chuva do que é Disney. É tão legal estar dentro de uma empresa onde consigo falar de tudo o que gosto: eu amo futebol, mas amo muito esse universo nerd, com o qual trabalhei e ao qual me dediquei ao longo da vida. É um momento muito especial na minha carreira.

Luciano Amaral, em entrevista para Splash, no ESPN Bola de Prata

O apresentador, no entanto, não esconde que ainda deseja voltar a ter uma atração de auditório. "Sempre penso nisso. Gosto muito de programas onde a gente tem contato, programas de auditório, de quando você tem contato com o público, não só no pós ou no digital."

"Um dos melhores momentos"

Luciano Amaral iniciou a trajetória artística aos seis anos com comerciais na TV. Com a repercussão positiva dos trabalhos, surgiram as oportunidades para se tornar o Lucas Silva e Silva, do "Mundo da Lua", e Pedro, do "Castelo Rá-Tim-Bum", ambos programas na TV Cultura, e o alçou ao posto de jovem prodígio na televisão brasileira.

Fã de esporte desde pequeno, Amaral teve passagens por Band, RedeTV!, TV Cultura, SBT e PlayTV, com projetos ligados ao entretenimento, mas a chance de trabalhar com o que ama nasceu com a mescla de esportes e games na ESPN: o e-sports. Em 2018, ele ganhou chance para comandar programas sobre a Copa do Mundo e se fixou no elenco de apresentadores de atrações de futebol do grupo Disney.

Apresentar programas especificamente de esportes foi uma virada meio que natural, não foi escolhida. Por ter sido contratado primeiro pela ESPN para apresentar programas de e-sportes, foi meio que natural a transição, até por conta da paixão por futebol especificamente, mais do que qualquer outro esporte.

"É muito engraçado porque, como comecei muito cedo, por conta dos programas que eu fiz na infância, e ter sido audiência em relação a programas de esportes a vida inteira, assistindo de casa, seja um debate, seja um jornal esportivo, estar agora do outro lado faz parte dos desejos que eu tinha. Foi muito legal pro leque de experiências que eu já tive na carreira", completa.

"Impactou gerações diferentes"

Luciano Amaral sabe bem que tem o nome cravado na história da TV brasileira, seja no entretenimento ou esporte, e diz que o carinho e reconhecimento do público com seus trabalhos são suas maiores conquistas.

100% das abordagens, o que é um privilégio e não é todo profissional que tem isso, é de maneira carinhosa. São pessoas me reconhecendo pelo Pedro, pelo Lucas Silva e Silva, pelo 'Mundo da Lua', 'Castelo' ou pelos programas de hoje e dizendo que faço parte da vida delas de uma maneira carinhosa. Isso me enche de orgulho e de um prazer gigante, é algo único que não é todo profissional que pode fazer.

Apresentador conta que já não é mais uma surpresa para seus fãs dos tempos de atrações infantis vê-lo em programas de esportes. "É engraçado. O 'Castelo Rá-Ti-Bum' completou 30 anos, claro que acabou impactou diferentes gerações, mas a gente já tem uma geração hoje que acompanha a programação da ESPN, acompanha o futebol internacional, que é o que eu apresento, que já não tem essa ligação com o 'Castelo', nem com o 'Mundo da Lua'. São novas pessoas atingidas".

Aconteceu uma vez um episódio bem marcante nessa relação de cruzamento de gerações: um cara mais jovem que veio falar comigo a respeito do time dele e que acompanhava a ESPN e aí chegou uma mulher, um pouco mais velha, me chamando de Pedro. Ele quis corrigir falando: 'o nome dele é Luciano', mas ela disse: 'não, estou falando do Castelo' e ele ficou sem entender. Ela veio, tirou uma foto, foi embora e ele falou: 'que loucura'. Eu tive que explicar o que eram os programas do passado."

"Acho que tem alguns desafios na TV"

Luciano Amaral tem como meta em 2025 seguir trabalhando com esportes e entretenimento e tem projetos na TV e no universo dos games engatilhados. "Estou com um projeto novo agora que chama xataká, que é uma plataforma de tecnologia onde vou trabalhar conteúdo do universo de tecnologia e games. Sigo na ESPN e na TV Cultura tenho um 'programete' que chama Cultura Tec, pra falar de tecnologia dentro do Jornal da Cultura."

O apresentador, no entanto, não esconde que ainda planeja voltar a trabalhar com programas em lhe coloque em contato direto com o público. "Sempre penso nisso. Acho que tem alguns desafios hoje da TV offline, como online, mas gosto muito de programas onde a gente tem contato, programas de auditório, de quando você tem contato com o público, não só o pós ou no digital. Acho que voltar a apresentar alguma coisa como eu já fiz no passado com o público é algo que quero realizar novamente."

Acho que não [tenho sonho pra realizar]. É muito louco como a carreira foi me levando pra momentos que quando eu percebi já estava realizando sonho e apresentando coisas que eu queria. Parece meio clichê, mas não é da boca pra fora, mas eu estou vivendo um momento muito mágico mesmo da minha carreira.

* O repórter participou da premiação do ESPN Bola de Prata a convite da organização.