Fim de semana: shows de mulheres tomam palcos do Sesc; Rio curte festival

Sandra de Sá, Mariana Aydar, Alaíde Costa, Rachel Reis, Silvia Machete e Tássia Reis fazem shows em São Paulo e região no fim de semana, em unidades do Sesc. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o festival Universo Spanta reúne atrações de vários gêneros.

O que vai acontecer

Na sexta (10), Sandra de Sá canta no Sesc Pinheiros, em São Paulo, e faz um segundo show no sábado, no mesmo local. Também na sexta, Tássia Reis se apresenta no Sesc Santo André, no ABC paulista.

Alaíde Costa e Rachel Reis são atrações respectivamente do Sesc Vila Mariana e Sesc Pompeia, cada uma com shows no sábado e no domingo. Somente no sábado, Silvia Machete se apresenta em outro espaço do Sesc Pompeia.

O domingo tem Mariana Aydar no Sesc Pinheiros. Convém checar a disponibilidade de ingressos para os shows no Sesc antes de sair de casa, porque é comum as entradas esgotarem rápido, dependendo do show.

Fora das unidades do Sesc, São Paulo ainda tem mais uma cantora no fim de semana. Gabriela Melin faz show no Teatro Bradesco, no sábado.

Diversidade

Luíza Sonza, Pedro Sampaio e Lucy Alves são algumas das atrações do primeiro fim de semana do Universo Spanta Imagem: AgNews

Jão, Luísa Sonza, Jorge Aragão, Gloria Groove e Jorge & Mateus são alguns dos artistas que estrelam o primeiro fim de semana da edição 2025 do Universo Spanta. Até 20 de janeiro, o festival reúne várias atrações em palcos montados na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Na sexta, em noite dedicada ao pop, Jão e Luísa Sonza fazem shows no Palco Guanabara do Spanta. O Palco Lapa tem a cantora Priscilla, a banda paranaense Jovem Dionísio e Alan Rosa, vencedor da Voa Sabiá, competição criada para revelar jovens talentos da música brasileira.

No sábado, dá para ver Gloria Groove, Jorge & Mateus e Pedro Sampaio no Palco Guanabara. Já o Palco Lapa reúne Jorge Aragão, Àttøøxxá e uma roda de funk com MC Carol, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda.

Zé Ramalho, em show acompanhado dos filhos João e Linda, é destaque no domingo, dia em que o Spanta recebe atrações vindas do nordeste. Também se apresentam a dupla Almério e Martins; e as cantoras Lucy Alves, Juliana Linhares e Natascha Falcão.

Veja tudo que tem

Sexta

Jão, Luísa Sonza, Alan Rosa, Jovem Dionísio e Priscilla (dentro da programação do Universo Spanta) - Marina da Glória (Rio de Janeiro)

Djonga - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Rico Dalasam - Sesc 14 Bis (São Paulo)

Test + Deaf Kids - Sesc Pompeia (São Paulo)

Anna Setton - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Thunderbird - Bona (São Paulo)

Left to Die - Mister Rock (Belo Horizonte)

Sexta e sábado

Sandra de Sá - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Sexta, sábado e domingo

O cantor Hyldon Imagem: Van Campos/AgNews

Hyldon - show dos 50 anos de Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda - Sesc Santana (São Paulo)

Sábado

Aa banda baiana Àttooxxá Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Gloria Groove, Jorge e Mateus, Pedro Sampaio, Àttøøxxá, Jorge Aragão, Roda de Funk com MC Carol, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda; e Cortejo - Portela e Salgueiro (dentro da programação do Universo Spanta) - Marina da Glória (Rio de Janeiro)

Kasino - Cine Joia (São Paulo)

Gabriela Melim - Teatro Bradesco (São Paulo)

Silvia Machete - Sesc Pompeia (São Paulo)

Funk Como Le Gusta - show celebra 25 anos de Roda de Funk, primeiro álbum da banda - Bona (São Paulo)

Left to Die - Mirage (Limeira - SP)

Inocentes - Asteroid Bar (Sorocaba - SP)

Zé Ramalho e Falamansa - Multiplace Mais (Guarapari - ES)

Sábado e domingo

Alaíde Costa - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Yago Oproprio - Sesc 14 Bis (São Paulo)

Rachel Reis - Sesc Pompeia (São Paulo)

Tuyo - Sesc Ipiranga (São Paulo)

Gabriel Sater - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Domingo