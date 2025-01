Chico: Eliminação dupla e robô fofoqueiro podem dar muito errado no BBB 25

A produção do BBB. 25 divulgou detalhes das dinâmicas que o público pode esperar para a nova edição, que começa na segunda-feira (13). Durante o Central Splash, Chico Barney e Dieguinho opinaram sobre as novidades e o que pode dar errado no reality.

Uma das coisas novas que a produção do BBB traz neste ano é um "robo fofoqueiro". Ele vai acompanhar as falas dos participantes e, depois de votação popular, contar a fofoca para quem foi o alvo dos comentários.

Dieguinho acredita que isso pode ser uma estratégia genial da produção. "Eu achei essa ideia muito boa". Chico Barney, no entanto, discorda.

A partir do momento que eles mostrarem uma cena dessas, uma cena dessas, se for para a casa toda... A casa vai ficar inibida de fofocar, não vai? Não corre esse risco?

Chico Barney

Rodrigo Dourado, que assume a direção do reality nesta edição, também revelou que a primeira etapa do BBB 25 será toda jogada em dupla. Isso significa que, quem entrou junto, vai votar junto, ser líder junto e por aí vai. Isso também se aplica para as eliminações.

Chico e Dieguinho acreditam que essa postura representa a chegada de novos ares para o reality

A minha impressão, especialmente hoje, mais do que nos outros dias (…) é que eles estão se esforçando para dar uma nova cara ao BBB e é uma cara coletiva. É a cara de uma gestão que não é centralizada unicamente no Dourado, mas numa equipe

Chico Barney

Eu acho que a gente tem tudo para ter uma revolução neste Big Brother. Uma revolução no formato, na madeira que a gente vai se divertir ao longo dos próximos três meses.

Dieguinho

