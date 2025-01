Chico: Como Davi, campeão do BBB 25 pode sair do 'Puxadinho'

Chico Barney palpitou sobre o provável campeão do BBB 25 (Globo) no Central Splash desta quinta-feira (9).

O que aconteceu

O colunista de Splash indicou que o próximo vencedor pode ter a mesma característica que Davi, do BBB 24. "Como Davi, provável que o campeão do BBB 25 esteja no 'Puxadinho'".

Em comunicado de imprensa, a Globo explicou que mais uma dupla entrará no game. Três duplas serão anunciadas no Mais Você desta sexta-feira (10) e uma delas será escolhida pelo público para entrar na casa na estreia (13).

Isso é o puxadinho. Eles melhoraram o puxadinho porque o Mais Você significa prestígio. É muito provável que o campeão do BBB 25 esteja ali com Ana Maria Braga.

A Globo teve que lançar mão do carisma de Juliette, Gil do Vigor, Kleber Bambam, Ana Paula Renault e também agora de Ana Maria Braga para compensar a ausência de Boninho na divulgação do BBB 25

Chico Barney

Após a emissora anunciar que a última dupla será anunciada no Mais Você, Dantinhas revelou não gostar da dinâmica. Para ele, os anunciados posteriormente acabam recebendo uma vantagem em comparação aos demais.

Não curto muito essas dinâmicas, não. Acho que a pessoa acaba entrando com vantagem, com popularidade maior que os outros. Aconteceu ano passado, com Isabelle e Davi aparecendo no Fantástico, e aí o público votou para eles entrarem direto do 'Puxadinho'. Acho que já entra com uma simpatia do público, e os outros que foram anunciados não.

Dantinhas

Irmãos Hypólito dividem opiniões em anúncio

No Central Splash, Dieguinho Schueng criticou a escolha de Daniele e Diego Hypólito na lista de participantes do reality show.

Ninguém lembra da participação do Power Couple? Foi uma participação horrorosa... Ela [Daniele] foi muito ruim, nada vai fazer ela mudar o que apresentou, a não ser que ela force isso

Dieguinho Schueng

Daniele foi a primeira participante da história do BBB a quebrar a "lei Boninho". Até esta edição, nenhum ex-integrante de outro reality show havia entrar no programa da Globo.

