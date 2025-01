Saryne: Emilly Araújo, do BBB 17, receberia mais empatia hoje em dia

Emilly Araújo, ganhadora do BBB 17, participou do novo episódio do documentário sobre o reality, exibido pela Globo na noite de quarta-feira (8). Ela relembrou o caso de agressão que sofreu de Marcos Harter durante a edição, que culminou na expulsão dele do programa. As falas da ex-BBB foram assunto no Central Splash desta quinta-feira (9).

Chico Barney relembra que foi desgastante acompanhar a relação abusiva dos dois dentro do programa, e ainda mais para Emilly, que viveu na pele tudo aquilo. Saryne reforça que sentiu "muita verdade" no desabafo dela.

Barbara acredita que a entrevista de Emilly para o documentário serviu para que o público entendesse, de uma vez por todas, que ela não merecia ter passado por essa situação, mesmo sendo considerada "chatinha" pelos espectadores. "Foi muito bacana trazer essa fala dela, hoje muito mais madura também, conseguindo entender tudo o que aconteceu".

Ela tinha uma personalidade controversa, como todos os campeões do BBB costumam ter, mas eu imagino que tenha sido uma experiência muito traumática para a Emilly, tão jovem, passar por esse escrutínio

Chico Barney

Chico relembra que, naquele mesmo ano, a equipe da Fazenda cometeu "um dos maiores erros" da história do reality ao convidá-lo para a nona edição. Ele ficou em segundo lugar.

Saryne também ressaltou que Emilly era constantemente alvo de piadas por falar da mãe. Naquela época, ela tinha perdido a mãe há pouco tempo, e estava em um processo de luto.

Acho que ontem ela relembrou tudo com muita mágoa. Eu imagino que hoje as pessoas teriam um pouco mais de empatia olhando para essa situação dela, que era apenas uma menina que tinha acabado de perder a mãe e viveu um relacionamento abusivo em rede nacional

Bárbara Saryne

