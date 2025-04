Renata ganha massagem de Maike nos pés e conversa com sogra: 'Fofinha'

Renata, que viveu um romance com Maike dentro do BBB 25 (Globo), foi flagrada ontem com o affair fora da casa.

O que aconteceu

A campeã do BBB 25 foi "flagrada" nos bastidores do Prêmio Gshow com Maike. Enquanto ela se arrumava, o brother a fazia uma massagem nos pés. "Aí, Senhor! Para de ficar fazendo exposed que eu já sai da casa. Blindada, viu?", disse Renata ao ser filmada pela produção.

A bailarina também fez uma videochamada com a mãe do nadador, Mariene Cruz. "Oi, tudo bem meu amor! Que coisa maravilhosa, obrigada meu amor, que prazer", diz ela para o telefone. Ao desligar a ligação, a cearense chama a "sogra" de "fofinha".

